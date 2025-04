Após temporal e alagamento, UPA do Leblon será reaberta na quinta

Momento MT |Do R7

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro Jardim Leblon, em Cuiabá, será reaberta nesta quinta-feira (10) após passar por uma força-tarefa de limpeza, desinfecção e dedetização. A unidade foi uma das mais afetadas pelo temporal que atingiu a capital mato-grossense na tarde de terça-feira (08), quando choveu cerca de 100 milímetros em poucas horas, volume suficiente para causar alagamentos, queda de muro e danos estruturais em vários pontos da cidade.

