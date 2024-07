Aprendizado em Gestão de Incêndios: Bombeiros de Vários Estados se Reúnem em MT Militares dos Corpos de Bombeiros dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Mato Grosso do Sul estão em Mato Grosso para...

Militares dos Corpos de Bombeiros dos Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Ceará e Mato Grosso do Sul estão em Mato Grosso para participar da fase presencial e prática do curso de pós-graduação Lato Sensu em Gestão de Incêndio Florestal. O curso é realizado pelo Corpo de Bombeiros do Estado (CBMMT) em parceria com o Instituto Federal de Mato Grosso (IFMT).

