Aquece Cuiabá: ações de solidariedade em meio ao frio

A Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e da Pessoa com Deficiência e do Núcleo da primeira-dama, Márcia Pinheiro, intensificou as ações de assistência à população em situação de rua durante o período de frio. Mais de 600 cobertores foram distribuídos em locais de concentração da população em situação de rua e também aos residentes da região do Silvanópolis.

