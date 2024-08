Argentina Afirma: Tripulante de Navio Não Tem Mpox O Ministério da Saúde da Argentina descartou a suspeita de mpox em um tripulante de navio que saiu do Brasil e permanecia em quarentena... Momento MT|Do R7 22/08/2024 - 10h51 (Atualizado em 22/08/2024 - 10h51 ) ‌



O Ministério da Saúde da Argentina descartou a suspeita de mpox em um tripulante de navio que saiu do Brasil e permanecia em quarentena no país vizinho. “Após exames laboratoriais, as autoridades de vigilância sanitária argentinas confirmaram que se tratava de varicela”, informou o Ministério da Saúde do Brasil, em nota.

