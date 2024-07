Arqueólogos fazem descoberta impressionante no Oriente Médio Arqueólogos da Universidade de Exeter, no Reino Unido, encontraram vestígios de uma das primeiras construções cristãs do Golfo Pérsico... Momento MT|Do R7 18/07/2024 - 14h12 (Atualizado em 18/07/2024 - 14h12 ) ‌



Imagem do estudo mostra o edifício cristão nas linhas vermelhas e a mesquita construída indicada pela linha amarela

Arqueólogos da Universidade de Exeter, no Reino Unido, encontraram vestígios de uma das primeiras construções cristãs do Golfo Pérsico. A descoberta aconteceu na vila de Samaheej, no Bahrein. O estudo foi divulgado na última sexta-feira (12).

