Arraia Charlotte: A história da arraia que engravidou sem companheiro macho em aquário No domingo (30), Charlotte, a arraia que ficou famosa após ser descoberta grávida em um aquário da Carolina do Norte, nos Estados...

A arraia engravidou mesmo sem que tivesse machos da espécie no tanque em que era mantida.

No domingo (30), Charlotte, a arraia que ficou famosa após ser descoberta grávida em um aquário da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, faleceu devido a uma doença rara de reprodução, conforme informado pelo Aquarium and Shark Lab de Hendersonville através do Facebook.

