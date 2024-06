Arraiá do Centro Histórico: festança junina na Praça Caetano Albuquerque

A programação do projeto 'Eu Candeeiro' desta semana está um pouco diferente. Aproveitando o ritmo das festanças juninas, será realizado nesta sexta-feira (28), a partir das 17h, o Arraiá do Centro Histórico, na praça Caetano Albuquerque. O projeto, promovido pela Prefeitura de Cuiabá por meio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, tem como principal objetivo aproximar a população da região central, promovendo o fortalecimento do ambiente de convivência, bem-estar e lazer no Beco do Candeeiro.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.