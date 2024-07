Arraiá dos Idosos: Uma Festa Cheia de Alegria e Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde de Cuiabá (SMS), por meio da Superintendência de Atenção Primária e a equipe do eMulti que atende a regional Sul, realizaram na manhã desta terça-feira (9), na Unidade Básica de Saúde (UBS) do Residencial Coxipó II, o ‘Arraiá dos Idosos’. O evento reuniu os participantes da melhor idade que fazem parte do projeto. Os servidores da unidade também se dedicaram à organização da ação, que teve uma quadrilha pra lá de animada e até o tradicional casamento caipira.

