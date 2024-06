ASF embarca para disputar a Taça Brasil de Futsal Sub-17 no Paraná

Atletas da Associação Sorrisense de Futsal (ASF) embarcaram nesta sexta-feira (28) com destino à cidade de Paranaguá, no Paraná, para participar da Taça Brasil Sub-17 masculino, divisão Especial. O evento esportivo nacional terá início no próximo domingo (30). O ASF abrirá a primeira rodada de jogos contra o Chelsea Brasil, de Mato Grosso do Sul, na Arena Albertina Salmon, a partir das 11 horas.

