Momento MT |Do R7

Assembleia Legislativa em Foco: Contas Anuais na Pauta As contas anuais de gestão da Assembleia Legislativa (ALMT), referentes ao exercício de 2023, estão na pauta da sessão ordinária...

As contas anuais de gestão da Assembleia Legislativa (ALMT), referentes ao exercício de 2023, estão na pauta da sessão ordinária do Plenário Presencial do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) desta terça-feira (13).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.