Associação de universidades particulares destaca importância do ensino superior privado Durante audiência pública comemorativa dos 35 anos da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup), representantes do...

Alto contraste

A+

A-

Durante audiência pública comemorativa dos 35 anos da Associação Nacional das Universidades Particulares (Anup), representantes do setor educacional destacaram, nesta terça-feira (2) na Comissão de Educação (CE), a relevância do ensino superior privado para o Brasil. Ao mesmo tempo, cobraram melhores recursos para a educação básica, incluindo a formação de professores, e mecanismos mais efetivos de avaliação de cursos. A realização do debate atende a requerimento (REQ 57/2024 — CE) do senador Flávio Arns (PSB-PR), presidente do colegiado. O evento foi conduzido pela senadora Rosana Martinelli (PL-MT). Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT Leia mais em MOMENTO MT



• CGU e CGE firmam parceria para fortalecer fiscalização e controle interno

• PF prende passageira por tráfico de drogas

• CE: associação de universidades particulares aponta deficiências e desafios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.