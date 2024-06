Ataque na Crimeia deixa crianças mortas em praia; Rússia culpa os EUA

Momento MT |Do R7

Ataque da Ucrânia deixou quatro mortos em praia da Crimeia

A Ucrânia realizou um ataque aéreo a uma praia próxima da cidade de Sebastopol, na península da Crimeia, região anexada pela Rússia, no último final de semana. De acordo com o governo russo, os mísseis deixaram quatro crianças mortas, entre elas duas crianças, além de aproximadamente 100 feridos. Em vídeo repercutido nas redes sociais (veja abaixo), é possível ver dezenas de pessoas fugindo para escapar do ataque.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.