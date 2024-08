Atendimento Especial Revoluciona o Setor Industrial em MT A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT, realizou o Dia D de atendimento aos empresários do setor industrial...

A Agência de Fomento do Estado de Mato Grosso – Desenvolve MT, realizou o Dia D de atendimento aos empresários do setor industrial, no auditório da Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso (Fiemt), nesta quarta-feira (14.08). A iniciativa atraiu inúmeros empreendedores interessados em tirar dúvidas e iniciar suas solicitações de crédito.

