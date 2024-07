Atleta mato-grossense é convocada para as Olimpíadas de Paris 2024

A atleta mato-grossense da prova de salto em distância, Lissandra Maysa Campos, natural de Nossa Senhora do Livramento, foi convocada nesta sexta-feira (05.07) para representar o Brasil nas Olimpíadas de Paris 2024 - maior competição esportiva do mundo. Ela é bolsista do programa Olimpus, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), na categoria internacional.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.