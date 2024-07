Momento MT |Do R7

Atletas bolsistas do Governo de MT brilham no Campeonato Sul-Americano Dois atletas bolsistas do projeto Olimpus MT, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), conquistaram medalhas...

‌



A+

A-

Dois atletas bolsistas do projeto Olimpus MT, da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), conquistaram medalhas de prata no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-20, realizado entre os dias 12 e 14 de julho, em Lima, no Peru.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Publicidade

Leia mais em MOMENTO MT



• FICCO/CE, em ação conjunta, prende foragido da Justiça em Aquiraz

• PF incinera mais de seis toneladas de drogas em São Paulo

• Comissão aprova proposta que prevê livre estacionamento a carro de mulher em trabalho de parto