Atletas de Mato Grosso brilham no Troféu Brasil de Atletismo 2024

Os atletas mato-grossenses Wendell Jerônimo, Arthur Curvo e Jânio Varjão foram medalhistas no Troféu Brasil de Atletismo 2024, realizado de 27 a 30 de junho, no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo (SP). Bolsistas do programa Olimpus do Governo de Mato Grosso, os esportistas garantiram as primeiras colocações em suas provas na mais tradicional competição do atletismo brasileiro.

