Atletas de Mato Grosso em Busca de Ouro nas Olimpíadas de Paris 2024 Ana Vitória durante partida dos Jogos de Paris 2024 | Reprodução: Instagram Mato Grosso tem dois atletas disputando as finais... Momento MT|Do R7 07/08/2024 - 19h06 (Atualizado em 07/08/2024 - 19h06 ) ‌



Mato Grosso tem dois atletas disputando as finais nas Olimpíadas de Paris 2024. Almir Junior, de Matupá, e Ana Vitória, de Rondonópolis, vão disputar medalhas de ouro na prova do salto triplo e no futebol feminino, na sexta-feira (09.08) e no sábado (10), respectivamente.

