Atletas de MT prontos para brilhar nas Paralimpíadas de Paris Os atletas Arthur Silva e Érika Zoaga, bolsistas do programa Olimpus MT do Governo de Mato Grosso, estão em contagem regressiva para...

Os atletas Arthur Silva e Érika Zoaga, bolsistas do programa Olimpus MT do Governo de Mato Grosso, estão em contagem regressiva para estrear nos tatames de judô nos Jogos Paralímpicos de Paris 2024. Ambos disputarão, neste sábado (07.09), as categorias +70Kg e +90Kg, respectivamente, e J1 (cego total). As competições estão programadas para começar às 4h30 (horário de Mato Grosso).

