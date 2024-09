Atletas de MT prontos para o desafio sul-americano de atletismo Os atletas Arthur Curvo, Jânio Varjão e Peterson Ribeiro, bolsistas do projeto Olimpus do Governo de Mato Grosso, estão se preparando...

Os atletas Arthur Curvo, Jânio Varjão e Peterson Ribeiro, bolsistas do projeto Olimpus do Governo de Mato Grosso, estão se preparando para um importante desafio internacional. Beneficiários do Bolsa Atleta na categoria Internacional da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel-MT), eles vão representar o Brasil no Campeonato Sul-Americano de Atletismo Sub-23, que acontecerá de 27 a 29 de setembro em Bucaramanga, na Colômbia.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.