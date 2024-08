Momento MT |Do R7

Atlético-GO Respira Aliviado com Vitória Sobre o Juventude Em um confronto emocionante neste sábado, o Atlético-GO superou o Juventude por 2 a 1 no Estádio Antonio Accioly, em partida válida...

Em um confronto emocionante neste sábado, o Atlético-GO superou o Juventude por 2 a 1 no Estádio Antonio Accioly, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Os gols do time da casa foram marcados por Hurtado e Alejo Cruz, enquanto Diego Gonçalves descontou para os visitantes.

