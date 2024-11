Atlético-MG conquista vaga na final da Copa do Brasil Em um confronto eletrizante em São Januário, o Atlético-MG garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil ao empatar por 1 a 1 com o...

Em um confronto eletrizante em São Januário, o Atlético-MG garantiu sua vaga na final da Copa do Brasil ao empatar por 1 a 1 com o Vasco, neste sábado. O resultado, somado à vitória por 2 a 1 no jogo de ida, assegurou a classificação dos mineiros. Agora, o Galo aguarda o vencedor do duelo entre Corinthians e Flamengo para conhecer seu adversário na decisão.

