Atletismo sorrisense marca presença no Campeonato Estadual em Cuiabá

Nos dias 29 e 30, o atletismo sorrisense tem compromisso marcado no Campeonato Estadual Loterias Caixa sub-18 e Estadual Sub-15. A delegação de 43 atletas da Associação Sorrisense de Atletismo (Asa) viaja logo mais para participar do Campeonato Estadual Loterias Caixa de Atletismo Sub-18 e Etapa Estadual Sub-15. O evento será realizado na Pista de Atletismo de COT do Centro Olímpico de Treinamento-COT da Universidade Federal de Mato Grosso – UFMT, em Cuiabá.

