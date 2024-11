Aulões de redação preparam estudantes para o Enem Com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai realizar dois...

Com a proximidade das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), a Secretaria de Estado de Educação (Seduc) vai realizar dois aulões presenciais com orientações sobre elaboração de redação, em Sinop e Nova Mutum.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.