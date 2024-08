Aumente seu consumo de pescado: Semana do Pescado chega com grandes expectativas! A 21ª Semana do Pescado, de 1º a 15 de setembro em todo o país, pretende aumentar o consumo em, pelo menos, 30% em relação ao período... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 18h23 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h23 ) ‌



Semana do Pescado

A 21ª Semana do Pescado, de 1º a 15 de setembro em todo o país, pretende aumentar o consumo em, pelo menos, 30% em relação ao período normal de vendas de pescado. A estimativa foi feita nesta terça-feira (20) à Agência Brasil pelo ex-ministro da Pesca, Altemir Gregolin, idealizador do evento e presidente do International Fish Congress (IFC Brasil).

