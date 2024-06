Aumento alarmante de casos de Chikungunya preocupa autoridades de saúde em Cuiabá

A Secretaria Municipal de Saúde – SMS, por meio do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde – CIEVS/CUIABÁ, emitiu um alerta à população devido ao aumento significativo de casos de Chikungunya na cidade. Segundo a última atualização do Painel de Monitoramento das Arboviroses do Ministério da Saúde, até o dia 19 de junho, o Brasil registrou um total de 223.130 casos prováveis de Chikungunya em 2024, com 126 óbitos confirmados e 135 ainda em investigação.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.