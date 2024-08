Aumento de Casos de Covid-19 em Lucas do Rio Verde: O Que Você Precisa Saber Lucas do Rio Verde, nos últimos dias, voltou a registrar um aumento nos casos de Covid-19. Em entrevista exclusiva, Cláudia Regina...

Lucas do Rio Verde, nos últimos dias, voltou a registrar um aumento nos casos de Covid-19. Em entrevista exclusiva, Cláudia Regina, coordenadora de Vigilância em Saúde do município, explicou à nossa equipe as razões por trás desse novo surto e as medidas preventivas que a população deve adotar.

