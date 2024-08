Aumento de casos de covid-19 preocupa especialistas O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (29), mostra aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave... Momento MT|Do R7 29/08/2024 - 19h11 (Atualizado em 29/08/2024 - 19h11 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O novo Boletim InfoGripe da Fiocruz, divulgado nesta quinta-feira (29), mostra aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) em todas as faixas etárias analisadas. Os dados por faixa etária apontam manutenção do aumento dos casos de Sars-CoV-2 (covid-19) entre os idosos e início de crescimento do vírus na faixa etária entre 15 e 64 anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• InfoGripe indica manutenção do aumento de casos de covid-19

• Cármen Lúcia diz que horário eleitoral será exercício democrático

• Comissão aprova proposta que fortalece transparência de normas da defesa agropecuária