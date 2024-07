Aumento de Infartos no Inverno: O Que Você Precisa Saber De acordo com dados do Observatório de Saúde Cardiovascular do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), a estação do inverno propicia...

De acordo com dados do Observatório de Saúde Cardiovascular do Instituto Nacional de Cardiologia (INC), a estação do inverno propicia aumento de internações por infarto. Esse aumento alcança até 12%, no Brasil, em pessoas que apresentam fatores de risco, disse nesta sexta-feira (26) à Agência Brasil a diretora do INC, Aurora Issa.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.