Aumento na Taxa de Positividade da Covid-19 no Rio de Janeiro A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) retomou, nesta terça-feira (27), a divulgação do Panorama da Covid-19,... Momento MT|Do R7 28/08/2024 - 13h12 (Atualizado em 28/08/2024 - 13h12 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro (SES-RJ) retomou, nesta terça-feira (27), a divulgação do Panorama da Covid-19, em razão do aumento nos indicadores da covid-19 detectado pelo Centro de Inteligência em Saúde do estado (CIS-RJ). Os dados registrados nas semanas epidemiológicas SE 29 a SE 33, que compreendem o período de 14 de julho a 17 de agosto, apontam alta sustentada a partir da SE 29 em indicadores como a taxa de positividade, além de crescimento dos atendimentos em unidades de Pronto Atendimento (UPA).

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Leia mais em MOMENTO MT



• PF deflagra segunda fase da Operação Follow the Money

• Diplomatas do Marrocos e da Argélia trocam socos em conferência no Japão; veja o vídeo

• Relatora pede cassação do deputado Chiquinho Brazão; acompanhe