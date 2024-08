Aumento nas Apreensões de Drogas: Um Golpe no Crime Organizado As apreensões policiais de drogas aumentaram 18% apenas no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado... Momento MT|Do R7 20/08/2024 - 18h23 (Atualizado em 20/08/2024 - 18h23 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

As apreensões policiais de drogas aumentaram 18% apenas no primeiro semestre de 2024 em comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil. O prejuízo ao crime organizado com a repressão policial foi de R$ 251 milhões.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Mpox: RS emite alerta com orientações para profissionais e população

• Final do SuperChef da Educação acontece, nesta quarta-feira (21.08), no Senac Cuiabá

• Edital de Remoção é divulgado