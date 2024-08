Aumento Surpreendente nos Fretes do Agronegócio: 13,7% em 2024! O volume de fretes rodoviários do agronegócio registrou um aumento de 13,7% no primeiro semestre de 2024, segundo dados da na plataforma...

O volume de fretes rodoviários do agronegócio registrou um aumento de 13,7% no primeiro semestre de 2024, segundo dados da na plataforma Frete.com. Considerada a maior plataforma online de transporte de cargas da América do Sul, a Frete.com, anunciou um crescimento significativo no volume de fretes rodoviários de soja, principal motor desse crescimento. A movimentação da oleaginosa pelo sistema da Frete.com aumentou 52,9% no período, representando 28% dos fretes do agronegócio publicados na plataforma.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.