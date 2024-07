Ausência de Defesa Civil em cidades do Norte compromete prevenção de desastres naturais

Alto contraste

Muitos municípios da região Norte não têm órgãos municipais de Defesa Civil, o que impede a execução de um trabalho dedicado de preparação e prevenção de desastres naturais e compromete a agilidade na distribuição de recursos, que se tornam imediatamente escassos na ocorrência de tragédias ambientais. A avaliação foi feita na quarta-feira (3) pelo diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Augusto Braun, em audiência pública na Comissão Mista de Mudanças Climáticas (CMMC), que debateu medidas do governo federal para mitigar os efeitos da estiagem iminente na região amazônica.



