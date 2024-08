Momento MT |Do R7

Avanços na Auditoria de Violência Doméstica em MT: Fase de Execução Iniciada Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Especialistas debatem estratégia de planejamento do TCE-MT para auditoria sobre violência...

Crédito: Thiago Bergamasco/TCE-MT Especialistas debatem estratégia de planejamento do TCE-MT para auditoria sobre violência contra a mulher.

O Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT) concluiu a etapa de planejamento da auditoria que vai traçar um panorama sobre a violência contra a mulher no estado. A estratégia foi debatida com especialistas de instituições diretamente ligadas à temática, que deram sinal verde para a fase de execução do trabalho.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.