Momento MT |Do R7

Avanços na educação: Fórum em Cuiabá destaca Várzea Grande A União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) promoveu nos dias 21 e 22 de outubro, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá...

A União dos Dirigentes Municipais de Educação (UNDIME) promoveu nos dias 21 e 22 de outubro, no Hotel Fazenda Mato Grosso, em Cuiabá, o Fórum Regional Centro-Oeste. O evento reuniu dirigentes municipais dos estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Distrito Federal para discutir temas fundamentais e propor avanços para as redes municipais de educação nos próximos cinco anos.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.