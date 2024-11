Avanços na segurança pública em MT são celebrados pela primeira-dama

Momento MT |Do R7

Nesta segunda-feira (14.10), durante a entrega de quatro viaturas pela Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sesp) ao programa SER Família Mulher, a primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, idealizadora do programa, enfatizou os avanços do Governo de Mato Grosso na área de segurança pública. Ela também agradeceu pelos investimentos destinados ao combate à violência doméstica e ao feminicídio.

