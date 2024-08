Avanços na Segurança: Sesp Revela Investimentos em Encontro Estadual A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso apresentou, durante o 3º Encontro dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública... Momento MT|Do R7 16/08/2024 - 20h07 (Atualizado em 16/08/2024 - 20h07 ) ‌



A Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso apresentou, durante o 3º Encontro dos Conselhos Comunitários de Segurança Pública, os investimentos feitos pelo Estado em investimentos e as ações na área da segurança. O evento contou com a presença de conselheiros de 86 municípios mato-grossenses e representantes de diversas instituições, destacando a importância da colaboração entre a sociedade e as forças de segurança.

