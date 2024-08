Avanços no Acesso à Água: Ceará e BNDES Firmam Parceria O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o governo do Ceará assinaram nesta quarta-feira (21), na sede da... Momento MT|Do R7 21/08/2024 - 21h02 (Atualizado em 21/08/2024 - 21h02 ) ‌



Ceará e BNDES firmam acordo

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e o governo do Ceará assinaram nesta quarta-feira (21), na sede da instituição, no Rio de Janeiro, contrato da iniciativa Sertão Vivo, no valor de R$ 251,6 milhões. Os recursos beneficiarão 63 mil famílias de agricultores familiares de 72 municípios cearenses que apresentam vulnerabilidade social, climática, hídrica ou alimentar.

