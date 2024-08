Avanços no Ideb Revelam Melhoria na Educação Brasileira Os ensinos fundamental e médio no Brasil estão conseguindo retomar a trajetória positiva observada nos anos anteriores à pandemia... Momento MT|Do R7 14/08/2024 - 17h37 (Atualizado em 14/08/2024 - 17h37 ) ‌



Imagem sobre a educação básica

Os ensinos fundamental e médio no Brasil estão conseguindo retomar a trajetória positiva observada nos anos anteriores à pandemia, em especial quando o recorte são os anos iniciais do fundamental (do 1º ao 5º ano), com o país conseguindo atingir a meta de seis pontos.

