Avanços no Pacto Educativo: R$ 30 Milhões para Transformar Vidas em MT

Na missão em Ação de Graças pelas conquistas do Pacto Educativo, a primeira-dama de MT, Virginia Mendes, representou o governador Mauro Mendes e destacou a iniciativa do Governo do Estado em colaboração com a União das Universidades Católicas de Mato Grosso (Unifacc), que visa ampliar o acesso ao ensino superior e técnico para estudantes em situação de vulnerabilidade, além de investir na capacitação de profissionais da educação. A celebração foi realizada na Faculdade Católica de Cuiabá, na sexta-feira (23.08).

