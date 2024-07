Avião da British Airways retorna ao aeroporto de Londres após 11 horas de voo Um avião que saiu de Londres, com o destino a Hong Kong, na China, passou cerca de 11 horas viajando para acabar no mesmo aeroporto...

Rota feita pelo avião da British Airways

Um avião que saiu de Londres, com o destino a Hong Kong, na China, passou cerca de 11 horas viajando para acabar no mesmo aeroporto de onde decolou. O caso aconteceu no início desta semana, no aeroporto de Londres-Heathrow.

