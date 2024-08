AXS Energia Investirá em Energia Solar com Captação de R$ 120 Milhões A AXS Energia, empresa do grupo Roca atuante no setor de energia renovável, anunciou a captação de R$ 120 milhões em debêntures para...

A AXS Energia, empresa do grupo Roca atuante no setor de energia renovável, anunciou a captação de R$ 120 milhões em debêntures para a instalação e operação de nove usinas de minigeração solar nos estados do Paraná, Mato Grosso, Goiás e São Paulo. Esse investimento é uma resposta à crescente demanda por energia limpa e representa um avanço na expansão da geração de energia solar no Brasil.

