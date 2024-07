Bahia Farm Show: O potencial da irrigação em destaque

A Bahia Farm Show, realizada em Luís Eduardo Magalhães, no Oeste baiano, encerrou a edição de 2024 com um volume total de negócios de R$ 10,9 bilhões. Esse resultado representa um crescimento de 32,7% em comparação a 2023, confirmando a importância e o desenvolvimento da região como polo agrícola. O evento é parte fundamental da dinâmica do Matopiba, região que engloba Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, conhecida por sua expansão agrícola, especialmente no cultivo de grãos, iniciada na segunda metade dos anos 1980.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.