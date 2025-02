Batalhão Ambiental fecha área ilegal de mineradora e aplica multa de R$ 188 mil Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar fecharam uma área ilegal de uma mineradora, na zona rural do município de Nossa Senhora... Momento MT|Do R7 30/01/2025 - 18h08 (Atualizado em 30/01/2025 - 18h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Equipes do Batalhão Ambiental da Polícia Militar fecharam uma área ilegal de uma mineradora, na zona rural do município de Nossa Senhora do Livramento. O local foi denunciado por fazer um desvio irregular de um córrego. A proprietária do empreendimento, de 54 anos, foi conduzida e recebeu multa de R$ 188 mil.

Saiba mais sobre essa ação e suas implicações consultando a matéria completa no nosso parceiro Momento MT.

Leia Mais em Momento MT:

Polícia Civil desmantela ponto de tráfico de drogas e apreende três adolescentes

Ranalli vai homenagear agentes de segurança que abateram três faccionados durante confrontos em Cuiabá

MPMT adere à Campanha Nacional de Carnaval 2025