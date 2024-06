Batalhão Ambiental fecha sete lava-jatos em Cuiabá

Fiscalizações do Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental (BPMPA) resultaram no fechamento de sete lava-jatos que estavam em desacordo com a legislação ambiental, nos últimos 15 dias, em Cuiabá. Nas ações, as equipes policiais prenderam sete pessoas, apreenderam equipamentos poluidores e aplicaram R$ 84,3 mil em multas. Os dados foram divulgados pela unidade nesta quarta-feira (26.06).

