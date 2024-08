Benefícios Garantidos: TAC Assinado para Usuários da Unimed em MT A primeira-dama de MT, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Inclusivo, recebeu nesta quinta-feira (01.08), no gabinete...

A primeira-dama de MT, Virginia Mendes, idealizadora do programa SER Família Inclusivo, recebeu nesta quinta-feira (01.08), no gabinete da Unidade de Ações Sociais e Atenção à Família (UNAF), o promotor de Justiça Wagner Cezar Fachone e o diretor-presidente da Unimed Cuiabá, Carlos Eduardo de Almeida Bouret, para a assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), com a finalidade de beneficiar os atuais usuários autistas do plano de saúde.

