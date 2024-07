Biden e Kamala Harris: Juntos pela vitória contra Trump Ao anunciar que não se candidatará à reeleição nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden já deixou claro seu apoio para a vice-... Momento MT|Do R7 21/07/2024 - 16h43 (Atualizado em 21/07/2024 - 16h43 ) ‌



Biden e Kamala Harris caminham juntos na Casa Branca

Ao anunciar que não se candidatará à reeleição nos Estados Unidos, o presidente Joe Biden já deixou claro seu apoio para a vice-presidente Kamala Harris assumir sua vaga como candidata do Partido Democrata. A "campanha" do atual mandatário ocorreu via rede social neste domingo (21).

