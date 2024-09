BNDES se torna motor de desenvolvimento, afirma Kajuru

Momento MT |Do R7

O senador Jorge Kajuru (PSB-GO) afirmou, em pronunciamento nesta terça-feira (3), que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) voltou a ser o grande instrumento de fomento ao desenvolvimento brasileiro. Segundo o parlamentar, balanço divulgado pela instituição mostra que foi registrado lucro líquido recorrente de R$ 7,2 bilhões no primeiro semestre de 2024, o que representa uma alta de 94% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Kajuru destacou que os desembolsos da instituição cresceram 21% no primeiro semestre, chegando a R$ 49,3 bilhões.

