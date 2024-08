BNDES Surpreende com Transferência Recorde ao Tesouro em 2023 O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira (13)... Momento MT|Do R7 13/08/2024 - 19h36 (Atualizado em 13/08/2024 - 19h36 ) ‌



O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Aloizio Mercadante, afirmou nesta terça-feira (13) que a transferência de recursos para o Tesouro Nacional irá alcançar um valor superior ao lucro contábil registrado no exercício do ano passado. Ele também afirmou que será uma quantia recorde.

