Bolsa Atleta 2025 atenderá 133 atletas em Lucas do Rio Verde “O Bolsa Atleta é muito importante porque nos ajuda a comprarmos os equipamentos quando necessário. E pode ajudar na compra de um tênis... Momento MT|Do R7 09/04/2025 - 22h06 (Atualizado em 09/04/2025 - 22h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

“O Bolsa Atleta é muito importante porque nos ajuda a comprarmos os equipamentos quando necessário. E pode ajudar na compra de um tênis, uma roupa adequada pra jogar e ajudar até em casa. É incrível participar dos jogos, a gente aprende, faz novas amizades também”, descreveu a atleta beneficiada com o Bolsa Atleta 2025, Kemily Lima de Souza, durante o evento de abertura oficial do projeto. A cerimônia lotou o Auditório dos Pioneiros, na Prefeitura de Lucas do Rio Verde, na tarde desta quarta-feira (09), e contou com a presença do prefeito Miguel Vaz, autoridades, além dos 133 atletas contemplados no projeto, pais e familiares.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Momento MT e fique por dentro de todos os detalhes sobre o Bolsa Atleta 2025!

Leia Mais em Momento MT:

Davi responde questão de ordem sobre composição brasileira do Parlasul

Secretaria Municipal de Saúde inicia campanha de vacinação em combate a Gripe

Desnutrição entre idosos no Brasil preocupa especialistas