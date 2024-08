Bolsa Família: Pagamento da Parcela de Agosto Começa Hoje! A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (23) a parcela de agosto do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição... Momento MT|Do R7 23/08/2024 - 08h41 (Atualizado em 23/08/2024 - 08h41 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Caixa Econômica Federal

A Caixa Econômica Federal paga nesta sexta-feira (23) a parcela de agosto do novo Bolsa Família aos beneficiários com Número de Inscrição Social (NIS) de final 5. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com o novo adicional o valor médio do benefício sobe para R$ 681,09.

Leia a matéria completa no nosso parceiro MOMENTO MT

‌



Leia mais em MOMENTO MT



• Discussão Acirrada Entre Vereadores de Ipiranga do Norte Resulta em Boletim de Ocorrência

• Caixa paga Bolsa Família a beneficiários com NIS de final 5

• PF apura suspeita de corrupção, compra e venda de decisões judiciais e lavagem de dinheiro no Poder Judiciário do Tocantins